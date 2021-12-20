Слушания по делу MH17 возобновятся сегодня: суд ответит на требования защиты Пулатова

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Заседание суда по делу о сбитии самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году продолжится в сегодня, 20 декабря. Суд ответит на ходатайство защиты Олега Пулатова. Об этом 8 декабря заявил председательствующий судья Фредерик Стейнхаус во время слушаний, пишет УНН.

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“Мы начали этот день с некоторых решений, которые повлияли на график в данном случае. Следующий шаг — подведение итогов, которое, как и было запланировано, начнется 20 декабря. Сегодня защита подала ходатайство, по которому суд должен принять решение. Мы не будем принимать это решение ни сейчас, ни завтра. Это решение мы вынесем 20 декабря в 10:00 до начала подведения итогов. Судебное заседание откладывается до понедельника, 20 декабря, 10:00”, — сказал судья.

Детали

Речь о запросе стороны защиты. Так, выступая в суде, адвокат Олега Пулатова Сабин тен Дуссхате озвучила запрос относительно свидетеля S45.

На слушаниях в ноябре защиту уже обвинял прокуратуру в том, что та проигнорировала свидетеля S45, который, якобы, служил в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска и мнению которого адвокаты посчитали важным.

Прокуратура тогда заявила, что предоставленная свидетелем S45 информация не является важной для дела, так как свидетель заявил, что не причастен к трагедии МН17 и ничего об этом не знает.

Ранее тен Дуссхате заявила, что обвинение обязано предоставить все соответствующие документы по S45. По ее словам, никаких документов от этого свидетеля в материалах дела нет.

Юрист заявила, что прокуратура потребовала сохранить конфиденциальность свидетеля и секретность документов, чтобы не допустить преследования свидетеля. Ходатайство о неразглашении документов следственный судья ранее удовлетворил.

В то же время, по словам тен Дуссхате, показания S45 якобы способны оправдать ее клиента.

Юрист также обвинила прокуратуру и следственного судью в сговоре: они якобы совместно пытались помешать защите увидеть соответствующие документы. В итоге она потребовала, чтобы суд обязал прокуратуру приобщить все документы о S45 к материалам дела.

Отвечая на аргументы, прокурор Тейс Бергер заявил, что “защита не обращает внимания на события последнего слушания дела”.

Он отметил, что защита попросила дать документы о допросе S45, но суд отклонил это требование, так как это не имело отношения к делу. Бергер также заявил, что S45 ничего не знает о 53-й бригаде и что часть показаний свидетеля была предоставлена защите.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.