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В Украине стартует саммит Люблинского треугольника на уровне глав государств: подпишут совместный документ

В Украине стартует саммит Люблинского треугольника на уровне глав государств: подпишут совместный документ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В понедельник, 20 декабря, состоится встреча Люблинского треугольника на уровне глав государств — президентов Украины Владимира Зеленского, Польша Анджея Дуды и Литовской Республики Гитанаса Науседы, пишет УНН.

Цитата

"Цель саммита "Люблинский треугольник" — оказать Украине поддержку в условиях давления и провокаций России. Президенты Польши и Литвы приехали в Украину, чтобы дать понять, что Республика Польша и Литва, которые являются членами НАТО, выступают за полное сопротивление действиям России на украинской границе. Саммит Люблинского треугольника также станет еще одной возможностью выразить поддержку Польши и Литвы Украине для евроатлантической интеграции", — сообщил президент Польши.

"Президенты Польши, Литвы и Украины подпишут Совместную декларацию от 2 декабря 2021 года", — добавил он.

Детали

По информации пресс-службы Офиса президента, после переговоров в 12:45 запланирована встреча Президента Украины, Президента Республики и Президента Литовской Республики с представителями СМИ.

Лидеры будут общаться в резиденции "Синегора" в селе Гута в Ивано-Франковской области.

Напомним

В начале декабря Зеленский провел разговор в формате видеоконференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры Люблинского треугольника обсудили ситуацию на границе с Беларусью и призвали к санкциям против РФ.

По итогам была одобрена совместная декларация.

Добавим

В 13:00 по результатам встречи Президент Зеленский выйдет на брифинг. Трансляцию вы сможете посмотреть на Facebook-странице УНН.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Литва
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