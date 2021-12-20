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Президент Литвы предупредил об угрозе сближения Беларуси и России

Президент Литвы предупредил об угрозе сближения Беларуси и России

Гитанас Науседа

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сближение Беларуси с Россией становится угрожающим вызовом для НАТО. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конфренции по итогам саммита лидеров “Люблинского треугольника”, передает корреспондент УНН.

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“Самое страшное - это близость России и Беларуси в военном плане. Эта близость с Россией становится очень важным фактором, который ставит вызов НАТО”, — заявил президент.

Детали

По его словам, Литва неоднократно поднимала этот вопрос по линии НАТО, в частности во время встречи Бухарестской девятки с участием президента США Джо Байдена.

“Мы говорили, что это один из опасных моментов, на который НАТО может не отреагировать и это будет большой ошибкой. Из-за концентрации войск и повышения их мощности может быть таким быстрым, что НАТО может просто не догнать со своей реакцией. Надеюсь, что от дискуссии мы перейдем к активным шагам для защиты нашей коллективной безопасности”, — добавил он.

Добавим

Ранее министр иностранных дел страны режима Лукашенко Владимир Макей заявил, что Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при якобы “угрозе” со стороны НАТО.

В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что в РФ рассматриваются самые разные варианты.

Источник: УНН
Теги: Россия, Литва, Беларусь
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