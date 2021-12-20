В КСУ поступило представление о возможности признания в Украине двойного гражданства

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Конституционный суд поступило конституционное представление группы народных депутатов из-за вопроса двойного гражданства. Об этом сообщила народный депутат от “Слуги народа”, представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, пишет УНН.

Цитата

“В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства)”, — написала она в Telegram-канале.

Детали

По словам народного депутата, конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства.

“По закону „О КСУ“ вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца”, — добавила она.

Контекст

Президент Украины в декабре внес в парламент законопроект об изменениях в Закон Украины “О гражданстве Украины” относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.



Глава государства ранее отмечал, что вопрос является важным для украинцев, проживающих в США, в Канаде, в ЕС.

Добавим

Статья 4 Конституции Украины выглядит следующим образом: “В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом”.