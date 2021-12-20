Несмотря на решение ОАСК: у Зеленского заявили, что руководителя САП выберут вовремя. Оснований для затягивания конкурса "не видят"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый - завершающий - этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И Президент, и Офис Президента, и вся команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Об этом говорится в комментарии, который обнародовал офис Президента после того, как ОАСК своим решением заблокировал конкурс на руководителя САП, передает УНН.

Детали

В комментарии указано, что позиция Президента и Офиса Президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры является неизменной и уже неоднократно озвучивалась.

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ОП.

В Офисе добавили, что "увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано относительно соответствия требованиям закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения".

Цитата

"Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый - заключительный - этап конкурса может и должно произойти вовремя, в соответствии с теми календарными ориентирами, которые определила конкурсная комиссия.

И Президент, и Офис Президента, и вся команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", - говорится в комментарии ОП.

Ранее

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отменив порядок работы Конкурсной комиссии.

Контекст

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.