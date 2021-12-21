В США не повысили уровень угрозы для путешествий в Украину, а обновили его – Белый дом

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки не рекомендуют своим гражданам ехать в Украину из-за присутствия российских войск вблизи украинской границы, но в то же время уровень опасности для путешествий не меняли. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, сообщает УНН.

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"Туристическая рекомендация для путешествий в Украину остается такой: "Уровень 4: Не путешествуйте" из-за COVID-19. Госдепартамент обновил ее, добавив информацию о наращивании военной силы России на границе с Украиной. Речь идет о внесении дополнительных данных. Но в то же время по-прежнему сохраняется четвертый уровень", — заявила Псаки.

Детали

Псаки отметила, что количество американцев, путешествующих в Украину, традиционно растет во время праздников.

Справка



Четвертый уровень означает, что власти США советует согражданам не путешествовать в ту или другую страну.

Добавим

По информации СМИ, руководители разведки Великобритании предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

По оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс военнослужащих недалеко от границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

Россия последовательно отрицает планы вторжения Украины.