Столтенберг предложил провести новое заседание совета Россия-НАТО

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил в новом году как можно быстрее провести новое заседание Россия-НАТО. Об этом он написал в своем Twitter пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт, передает УНН.

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“Я намерен созвать новое заседание совета НАТО-Россия как можно скорее в новом году. Диалог должен базироваться на основных принципах европейской безопасности, решения проблем НАТО; происходить по согласованию с партнерами, в том числе и украинскими”, — заявил Столтенберг.

Напомним

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет идти на компромиссы по курсу Украины.



Добавим

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.