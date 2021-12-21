Госдепартамент США: двусторонние переговоры с РФ по безопасности могут состояться в январе

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Госдепартаменте США заявляют, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе. С заявлением выступила помощник Госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид, пишет УНН со ссылкой на FT.

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Донфрид, помощник госсекретаря США по европейским делам, заявила, что в следующем месяце ожидается "открытие двустороннего канала с Кремлем". Переговоры в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ пройдут отдельно.

"Очевидно, что дипломатический путь, работа с нашими союзниками и партнерами, остается нашим предпочтительным путем вперед", - сказала Донфрид, которая на прошлой неделе посетила Киев, Москву и Брюссель.

"США готовы к дипломатическому взаимодействию по нескольким каналам", - добавила она. Но "позвольте мне внести ясность: без Европы не будет переговоров по европейской безопасности", сказала Донфрид.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.