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Посол Мельник оценил шансы пересмотра решения Минэнерго ФРГ по "Северному потоку-2"

Посол Мельник оценил шансы пересмотра решения Минэнерго ФРГ по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ может пересмотреть решение о влиянии сертификации оператора “Северного потока-2” на безопасность поставок газа в ЕС, но шансы не очень высокие. Об этом журналистам сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на полях конференции украинских послов-2021 “Стратегия сильного государства” в государственной резиденции “Синегора”, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Контекст

Оператор ГТС Украины обратился к Федеральному министерству экономики и защиты климата ФРГ относительно пересмотра решения о влиянии сертификации оператора “Северный поток-2” на безопасность поставок газа в ЕС.

УНН поинтересовался, есть ли шансы изменения позиции Минэнерго ФРГ в этом вопросе.

Цитата:

“Я считаю, что шансы есть. Они являются не очень высокими, но процесс пока что является техническим. Мы используем все рычаги”, — отметил Мельник.

Детали

Он напомнил, что и Нафтогаз, и Оператор ГТС были допущены к процессу сертификации оператора “Северного потока-2” , их позиция будет рассмотрена и, со слов дипломата, это тоже важно.

"Но для нас наиболее важным является то, чтобы политически этот вопрос снова вернулся в сферу обсуждения. Это даст нам шанс воспользоваться этими аргументами, которые у нас есть — есть соглашение между Германией и США, принятое летом. Оно было связано с четкими условиями. Мы видим, что после этого ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Это дает нам шанс снова выносить этот вопрос на очень серьезное обсуждение”, — пояснил посол.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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