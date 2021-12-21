ОАСК отказал Тупицкому в удовлетворении иска к НАПК

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева отказал Александру Тупицкому, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, в удовлетворении его исковых требований о признании противоправными действия НАЗК о проведении полной проверки его ежегодной декларации за 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОАСК.

Цитата

“Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Тупицкого к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОАСК напомнили, что Тупицкий просил ОАСК признать противоправными действия НАПК о проведении полной проверки его ежегодной декларации за 2020 год и воздержаться от проведения соответствующей проверки до определения НАЗК по согласованию с собранием судей КСУ порядка осуществления такой проверки.

“По мнению суда, истцом не предоставлено обоснованных оснований, которые могли бы поставить под сомнение начало проведения полной проверки его декларации. В частности, в соответствии с положениями Закона Украины „О предотвращении коррупции“, порядок осуществления полной проверки декларации, поданной судьей, судьей Конституционного Суда Украины, мониторинга образа жизни судьи, судьи КСУ определяется НАПК по согласованию соответственно Высшего совета правосудия или собрания судей КСУ”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что при этом, при отсутствии согласованного собранием судей КСУ такого Порядка, проверка НАПК осуществляется в общем порядке.

“Учитывая вышеупомянутое суд отказал истцу в удовлетворении его требований”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Позже Офис Президента Украины подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины.

Добавим

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отстранения Тупицкого с должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли о еще одном деле.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.