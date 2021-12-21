Украина не ведет переговоры с США по "предложениям" РФ по так называемым "гарантиям безопасности" - Маркарова

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина не ведет переговоры с США относительно "предложений" РФ по так называемым “гарантиям безопасности” в отношении НАТО. Об этом журналистам сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на полях Конференции украинских послов-2021 “Стратегия сильного государства” в государственной резиденции “Синегора”, передает корреспондент УНН.

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“Мы все очень четко услышали позицию, которая была повторена как США так и мы услышали заявление от НАТО. О том, что никакие вопросы по Украине не будут решаться без Украины и мы сейчас активно все эти вопросы обсуждаем. Наша позиция остается неизменной: не может быть мира и спокойствия в Европе без мира и спокойствия в Украине”, — сказала посол.

На уточняющий вопрос о том, что Украина ведет переговоры с США о “предложениях” РФ по так называемым “гарантиям безопасности”, она ответила:

“Нет. Украина сейчас постоянно консультируется с США по всем нашим предложениям и по нашим инициативам по принесению решения мира по предложениям Президента Зеленского, а также по нашим двусторонним вопросам”.

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Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.