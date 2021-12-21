КСУ признал конституционным запрет показывать российские фильмы и сериалы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционным запрет показывать российские фильмы и сериалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Цитата

“Суд признал такими, что отвечают Конституции Украины, предписания первого предложения абзаца десятой части второй статьи 6 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 151, второго предложения части второй статьи 151 Закона Украины “О кинематографии”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что суд признал конституционными оспариваемые предписания Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, а именно: первое предложение абзаца десятого части второй статьи 6 в соответствии с которой не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованного на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной политики в сферах культуры и искусств”.

Также суд признал конституционными оспариваемые предписания Закона Украины “О кинематографии”, а именно:

* Абзац четвертый части третьей статьи 15, согласно которому “одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке”;

* Абзац четвертый части четвертой статьи 15, а именно словосочетание “в том числе внесение одного из участников фильма в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке”;

* Часть шестую статьи 15, согласно которой “Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания”;

* Часть седьмую статьи 15, согласно которой “центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, публикует на своем официальном веб-сайте Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и обеспечивает своевременное его обновление”;

* Часть первую статьи 151, а именно словосочетание “а также запрещается трансляция (путем демонстрации демонстрации каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора”;

* Второе предложение части второй статьи 151, в соответствии с которым “запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года”.

Дополнение

В 2015 году Верховная Рада запретила трансляцию в Украине российских фильмов и сериалов, произведенных после 1 января 2014 года.

Впоследствии Рада расширила запрет на трансляцию фильмов государства-агрессора.