Реставрация Одесского худмузея "на стопе": ранее тендер блокировала компания одиозного Тарпана

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Реставрация старинного здания Одесского художественного музея, которая должна быть отреставрирована в рамках Национальной программы “Большое строительство” президента Зеленского, снова откладывается — соответствующие торги будут проводить заново, сообщает УНН со ссылкой на сайт электронных торгов Prozorro.

Детали

Официальная причина отмены запланированного уже на 22 декабря аукциона стала нехватка тендерных предложений. Ранее торги пыталась блокировать связанная с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном фирма “Укрспецпроект”.

В частности компании, аффилированной с Тарпаном не понравилась требование наличия у компании-участника, по крайней мере, трех полностью выполненных аналогичных договоров, а также условие, согласно которому фирма-участник должна иметь доход за 2020 год в размере не менее предполагаемую сумму контракта (143 миллиона гривен, — ред.). Поскольку “Укрспецпроект”, вероятно, этим требованиям не отвечает, то компания потребовала их отмены.

Напомним

Недавно Одесский областной совет передал Одесский художественный музей на в государственную собственность. Решение приняли только со второго раза после долгих обсуждений и споров.

Одесский художественный музей “Дворец Потоцких” должен быть отреставрирован в рамках Национальной программы “великое строительство”, однако когда снова начнется новый тендер на реставрацию — доподлинно неизвестно.

Более — неизвестно будет ли “Укрспецпроект” снова блокировать проведение торгов и “затягивать” таким образом время.

К теме

“Укрспецпроект” и ранее блокировал тендерных закупках жалобами в Антимонопольный комитет. Аналогичным образом компания недавно заблокировала тендер на реставрацию Городской больницы № 5.

Сама же компания — фигурант уголовного производства по факту скандальной реставрации дома Руссова.



Директору компании и еще нескольких соучастников сейчас судят, в частности, за разрушение исторического памятника и причиненные убытки в размере 5 млн грн.

Сам Тарпан уже 4-й год скрывается от правоохранителей, недавно его объявили в международный розыск через Интерпол с “синим оповещением”. Он — главный подозреваемый в хищении 320 млн грн “Глубоководного выпуска”. Сейчас в Киевском районном суде г. Одессы рассматривается ходатайство прокуроров об избрании Тарпану меры пресечения в виде ареста.