"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на российский "Газпром"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с жалобой на антиконкурентные действия российского "Газпрома" и предоставил предложения по нормализации ситуации на газовом рынке Европы, в том числе призвал ввести комплекс немедленных обеспечительных мер в отношении Газпрома, сообщает УНН со ссылкой на заявление украинской компании.

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"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер для нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

Детали

В своей жалобе Нафтогаз обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет об умышленном отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат Газпрому или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин Газпром так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии до Европы, указали в НАК.

"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода “Северный поток-2” без соблюдения требований европейского законодательства. Действия Газпрома прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки 1921 долл. за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - добавили в Нафтогазе.

В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны Газпрома при использовании "Северного потока-2", украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

"Нафтогаз просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты Газпрома получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, Газпром должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии", - отметили в НАК.

Комментарий главы Нафтогаза

“Газпром резко сократил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. Нафтогаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.