Еврокомиссия запустила процедуру против Польши после провала переговоров о верховенстве права. Варшава отреагировала

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права”, — написал Рейндерс в Twitter.

Детали

Еврокомиссия сообщила, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польша должна будет в течение двух месяцев направить официальный ответ Еврокомиссии, которая на его основании примет решение о дальнейших действиях.

Today, we are launching an infringement procedure against #Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal. We’ve tried to engage in a dialogue but the situation is not improving. Fundamentals of the EU legal order, notably the primacy of EU law, must be respected.