Еврокомиссия запустила процедуру против Польши после провала переговоров о верховенстве права. Варшава отреагировала

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом этой страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет УНН.

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“Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права”, — написал Рейндерс в Twitter.

Детали

Еврокомиссия сообщила, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польша должна будет в течение двух месяцев направить официальный ответ Еврокомиссии, которая на его основании примет решение о дальнейших действиях.

Today, we are launching an infringement procedure against #Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal. We’ve tried to engage in a dialogue but the situation is not improving. Fundamentals of the EU legal order, notably the primacy of EU law, must be respected. — Didier Reynders (@dreynders) December 22, 2021

Реакция Варшавы

Власти Польши не согласны с решением Европейской комиссии (ЕК), которая запустила очередную юридическую процедуру против Варшавы из-за нарушения Конституционным судом (КС) страны европейского права после провала всех диалога с Варшавой. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

“Я глубоко не согласен с главным тезисом такого вывода Европейской комиссии. А именно с тем, что Конституционный суд не отвечает каким-то требованиям”, — сказал он. По утверждению Моравецкого, КС Польши “не только отвечает всем требованиям независимости, но и заботится о том, чтобы конституция на самом деле была высшим законом Польши”. Как считает глава польского правительства, ЕК неверно понимает разделение между компетенциями стран-членов и европейских институтов.

Заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета назвал в Twitter решение ЕК “нападением на польскую конституцию и суверенитет”, “попыткой подчинить праву ЕС Конституционный суд в Польше”.

Widzimy, że wczorajszy wyrok TSUE jest elementem zaplanowanej akcji. Dzisiaj w oparciu o tezy wyroku KE wszczyna postępowanie i chce podporządkować prawu unijnemu Trybunał Konstytucyjny w Polsce. To napaść na polską konstytucję i naszą suwerenność. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 22, 2021

Контекст

21 октября Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.

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Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.