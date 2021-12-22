Более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины - Данилов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье в среду, передает корреспондент УНН.

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“То, что касается непосредственно количества войск. То, что мы видим на сегодня — это 122 тыс. находится на 200 км и 143 тыс. 500 военных РФ на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы”, — рассказал Данилов.

Дополнение

По данным СМИ, руководители разведки Великобритании предупредили министров об “очень реальной возможности” вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

Ранее сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

Так, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, на территории Украины НАТО не будет иметь постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не будет военных учений стран Альянса.

НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России. Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина как суверенное государство имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.