Запад и Москва должны возобновить переговоры, несмотря на разногласия - глава МИД ФРГ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Западу необходимо вернуться за стол переговоров с Россией, даже если требования Москвы в условиях наращивания военной мощи на границе с Украиной не соответствуют представлениям Запада, заявила в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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“Диалог с Москвой необходим, будь то в Нормандском формате вместе с Францией и Украиной или в рамках переговоров в Совете Россия-НАТО”, — заявила она на пресс-конференции в Берлине.

“Это означает, что нам нужно говорить, даже если были внесены предложения, которые не являются нашей основой для переговоров”, — сказала Бербок, имея в виду требования России, выдвинутые в пятницу.

Детали

Также Бербок подчеркнула свою обеспокоенность перемещением российских войск на границе с Украиной. “Да, я очень обеспокоенна”, — сказала Бербок, которую цитирует AFP.

Ясно, что “мы можем разрешить этот серьезный кризис только путем диалога”, сказала Бербок.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, с которым Бербок давала брифинг после встречи в среду, также высказался за активизацию усилий по налаживанию “структурированного диалога” между европейскими государствами и Москвой. Должна существовать возможность “заменить это военное поведение цивилизованным диалогом”. Экономические санкции и военные операции “никому не нужны”, добавил Ассельборн, которого цитирует AFP.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.