Проведение Совета Россия-НАТО является важным шагом для европейской безопасности - Боррель

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Предложение НАТО провести Совет НАТО-Россия в ответ на проекты договоров о европейской безопасности, опубликованные Россией на прошлой неделе, является важным шагом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает УНН.

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“Предложение НАТО провести Совет НАТО-Россия в ответ на проекты договоров о европейской безопасности, опубликованные Россией на прошлой неделе, является важным шагом. НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе. ЕС стремится работать вместе со своими союзниками, а также со своими партнерами над решением сегодняшней ситуации безопасности на нашем континенте”, — говорится в заявлении главы дипломатии.

Детали

В частности, Боррель отметил, что Европейский Союз полностью привержен безопасности в Европе, основанной на ключевых принципах ненападения и уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности. По его словам, сегодня безопасность Европы находится под угрозой.

“Действия России, в частности незаконная аннексия Крыма, ее роль в разжигании конфликта на востоке Украины, а также ее действия в регионах Южной Осетии и Абхазии, в приднестровском регионе и в ее поддержке режима Лукашенко, привели к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в Европе. Недавно наращивание военной мощи России на ее границах с Украиной и в незаконно анексованому Крыму создало новые угрозы и опасения вторжения”, — отметил Боррель.

Также он считает, что любая реальная дискуссия о безопасности в Европе должна основываться на обязательствах ОБСЕ и ООН — настоящих столбах архитектуры европейской безопасности — и не приводить к их размыванию. Такое обсуждение должно быть всеобъемлющим и учитывать беспокойство и интересы всех заинтересованных сторон. ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление его интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по вопросам европейской безопасности.

"Вместе с партнерами и союзниками ЕС ясно дал понять, что решительно будет реагировать на любые дальнейшие нарушения суверенитета Украины. В то же время ЕС считает, что диалог, переговоры и сотрудничество являются единственными средствами для преодоления разногласий и установления мира”, — добавил он.

Напомним

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.