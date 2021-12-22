В Кремле предполагают, что переговоры по "гарантиям безопасности" РФ начнутся в январе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры относительно гарантий безопасности РФ начнутся в январе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Вы знаете, что были сформулированы и переданы в Вашингтон, а также в европейские столицы конкретные предложения российской стороны, проекты двух документов, договоры и соглашения, относительно гарантий безопасности. Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Путина и Байдена), нужно понять, каким будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - сказал Песков, слова которого цитирует издание.

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По его словам, именно для этого уже согласовано форматы переговоров.

"В январе, будем надеяться, они начнутся", - добавил Песков.

Он отметил, что также российская сторона будет надеяться, что получит "конкретные ответы на поставленные вопросы". "А после этого уже будет понятно, есть ли общий фундамент, на котором можно готовить следующий саммит", - резюмировал представитель Кремля.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.