Бургомистром Берлина впервые стала женщина

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Эксминистерка Германии по делам семьи Франциска Гиффай стала новой бургомистеркой Берлина и, в то же время, возглавила правительство этой федеральной земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Во вторник, 21 декабря, ее кандидатуру поддержали 84 из 139 депутатов земельного парламента.

После приведения к присяге Гиффай приступила к исполнению обязанностей и уже назначила десять сенаторов. Теперь в состав правительства Берлина, кроме четырех мужчин, вошли семь женщин - больше, чем когда-либо до этого.

Добавим

Франциска Гиффай принадлежит к Социал-демократической партии Германии. Предшественник и однопартиец нового бургомистра Михаэль Мюллер возглавлял Берлин семь лет. На выборах в сентябре его избрали депутатом Бундестага.

В 2020 г. Гиффай обвиняли в плагиате при написании кандидатской диссертации. Из-за скандала она отказалась от степени, а в мае ушла в отставку с поста министра по делам семьи. Несмотря на этот инцидент Социал-демократическая партия победила на выборах в Берлине.