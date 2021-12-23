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Россия может нанести по Украине ядерный удар – Стефанчук

Россия может нанести по Украине ядерный удар – Стефанчук

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Руслан Стефанчук заявил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. На такой шаг Москва может пойти из-за того, что Киев идет демократическим путем развития. Об этом 22 декабря заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции “Дипломатия 30. Стратегия сильного государства”, пишет УНН.

Детали

Глава ВР напомнил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, однако Россия не выполняет Будапештский меморандум, который предусматривает сохранение территориальной целостности нашей страны.

“Сегодня Россия, которая стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что, если мы продолжим свое демократическое развитие, она может нанести нам даже ядерного удара. Никакие данные нам в 1996 году гарантии не работают, мы беззащитны перед ядерной угрозой”, — заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Россия уже нарушила свои обязательства в 2014 году и продолжает это делать в 2021 году.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Руслан Стефанчук
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