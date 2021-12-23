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СНБО может применить санкции против Порошенко и арестовать его активы - адвокат

СНБО может применить санкции против Порошенко и арестовать его активы - адвокат

Петр Порошенко

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны может применить в отношении пятого президента Украины, ныне народного депутата Петра Порошенко санкции и арестовать его активы в рамках расследования дела о поставках угля из ОРДЛО. Об этом в комментарии журналистам в четверг возле ГБР сообщил его адвокат Илья Новиков, пишет УНН.

Цитата:

"Тот факт, что мы видим эту статью о финансировании терроризма,.. мы считаем четким индикатором того, что они планируют применить такие санкции. Потому что в противном случае это не имеет смысла", - сказал Новиков.

"Я не знаю, как для Медведчука, или нет. Смысл в том, что решением СНБО, которое будет утверждено указом Зеленского, арестовать активы", - добавил адвокат.

С его слов, защитники "к этому готовы".

Также Новиков предположил, что следующим шагом правоохранителей станет ходатайство о мере пресечения.

Дополнение

23 В ГБР вызвали Порошенко на допрос. Он за границей и побещал вернуться после Нового года. В ГБР пришли адвокаты и депутаты-соратники Порошенко. В ГБР планируют проанализировать неявку Порошенко и принять решение.

20 декабря пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Так, следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Источник: УНН
Теги: СНБО, ГБР, Петр Порошенко
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