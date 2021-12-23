Правительство утвердило безвиз с Сейшельскими островами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Украины одобрило взаимную отмену визовых требований с Сейшельскими островами. Соответствующее соглашение одобрено на заседание Кабмина в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

Следовательно, Украина и Сейшелы договорились о взаимной отмене визовых требований. Согласно тексту соглашения, въезд и пребывание разрешено сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Добавим

Как информировал УНН, по состоянию на декабрь 2021 года граждане Украины могут въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира.

Без виз возможно въехать 108 государств/территорий (из них для безвизового въезда в 34 европейских стран нужен биометрический загранпаспорт, в 2 государства (Грузия и Турция) для путешествий можно использовать биометрическую паспортную ID-карту).

Также по упрощенной процедуре (е-виза и/или виза по прибытию) есть возможность въехать в 52 страны.