Шмигаль оценил выполнение Украиной обязательств в рамках евроинтеграции на 61%

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль оценил выполнение Украиной Плана евроинтеграции на 61%. Об этом он сообщил во время заседания правительства в четверг, передает корреспондент УНН.

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“... общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации за 2021 год уже вырос до 61%... За этот год нам удалось многое сделать на евроинтеграционном направлении. Начат предметный диалог по обновлению таможенных тарифов, чтобы улучшить доступ украинских товаров на европейские рынки. В этом году мы также активизировали сотрудничество по реализации европейского зеленого курса в Украине”, — отметил Шмигаль.

Детали

Он добавил, что в этом году принято 37 евроинтеграционных законопроектов в различных чтениях. Также правительством одобрен 51 акт, направленный на выполнение Соглашения об ассоциации.

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Семь стран Евросоюза подписали Декларацию о европейской перспективе в Украине.



Украина в этом году начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров - в марте. Литва первой официально взяла на себя обязательство поддержать вступление Украины в Европейский Союз — президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева к сближению с ЕС. Это подтвердили и в офисе Президента.