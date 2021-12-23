Верещук: Минреинтеграции "отвязало" правовой статус украинских политзаключенных от списков СБУ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вице-премьер-министр-министр реинтеграции Ирина Верещук дала одобрительную оценку правительственному постановлению по социальной защите пленников Кремля, которое было принято сегодня на заседании Кабмина. Об этом она написала в своем FB, передает УНН.

По украинскому законодательству, украинские политзаключенные, пострадавшие вследствие российской агрессии, имеют право на денежную помощь от государства после освобождения из российских застенков, но процедурно это зависело от согласования СБУ.

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“Есть специальная межведомственная комиссия, которая признает лицо таким, что было лишено свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это дает человеку право на получение денежной помощи. Проблема заключалась в том, что межведомственная комиссия могла предоставлять лицу соответствующий статус только на основании специальных списков, формируемых СБУ”, — напоминает Верещук.

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Впрочем, сегодня Кабмин внес изменения в Порядок социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения от 11.12.2019 года (№ 1122 — ред.). Соответствующие изменения разработало Минреинтеграции, информирует Верещук.

"Этими изменениями мы "отвязали" правовой статус наших политзаключенных от списков СБУ. Сегодняшнее постановление правительства упрощает процедуры и делает их более справедливыми”, — пишет министр.

Справка: Изменениями в порядке была добавлена норма о необходимости включения лица в отношении которого принимается решение в сформированный СБУ перечень освобожденных, что позволит межведомственной комиссии рассматривать все заявления, которые поступят от лиц, которые освобождены из плена в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года.