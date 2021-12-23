Здесь аншлаг: журналисты рассказали новые подробности, как Россия вербует наемников с боевым опытом, чтобы отправить их на Донбасс

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия собирает наемников, имеющих боевой опыт, и отправляет их на оккупированные украинские территории, чтобы усилить свои войска. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что в последние недели Россия перебросила десятки тысяч регулярных войск на плацдармы ближе к Украине, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности, разработанных, по словам Москвы, для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на нее.

Анонимные источники рассказали изданию, что им предложили принять участие в войне против Украины на временно оккупированных территориях в составе российских оккупационных войск.

"Здесь аншлаг. Собирают всех с боевым опытом", - сказал изданию один из двух источников, принявший предложение от российских наемников-вербовщиков поехать на Донбасс.

Один из бойцов, согласившийся на такое предложение, отметил, что уже воевал в Украине и Сирии за группы российских телохранителей, чьи операции были тесно связаны со стратегическими интересами России. Он заявил, что планирует присоединиться к российским оккупационным войскам на Донбассе.

В то же время эти лица заявили, что не знают ничего о каких-либо планах новой атаки России на Украину или о подготовке к этому.

Несколько источников, ранее воевавших на российской стороне, отметили, что развертывание войск РФ происходило в оборонительных целях.

"Другой источник сообщил, что он не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, прошедших специальное обучение. Он сказал, что целью развертывания было то, что он назвал диверсионной деятельностью для подрыва стабильности в Украине", – говорится в сообщении.

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Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.