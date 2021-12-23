Позиция Лукашенко по Крыму зависит от украинских властей - посол Беларуси в Украине

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол считает, что позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма зависит от отношений Лукашенко с украинскими властями. Об этом он заявил в эфире телеканала “НАШ”, передает УНН.

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“От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась в отношении Республики Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента будут шагами в ответ на действия украинской власти”, — заявил Сокол.

Детали

Также он отметил, что Беларусь никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы должны исходить из реальной политики.

Напомним

Ранее, Лукашенко заявил о намерении посетить временно оккупированный Крым. Он также заговорил о признании полуострова как части России”.

Лукашенко, который не захотел уходить от власти после выборов 2020 года, несмотря на массовые протесты и обвинения в фальсификациях, в последнее время еще больше сблизился с Москвой.

Из-за его действий, в частности, против протестующих, Запад наложил санкции в отношении белорусских чиновников, как и на самого Лукашенко. Однако пока что они не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.