Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание Россией сил на границах Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание российских сил на границах Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает УНН.

Детали

В частности, они обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что Альянс, как и раньше, готов к конструктивному диалогу с Россией, выступая единым фронтом для защиты и защиты союзников.



Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На прошлой неделе Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет Россия-НАТО и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.

Напомним

Ранее, Столтенберг заявил, что НАТО “никогда не обещало не расширяться на Восток”, это следует из ряда международных договоров, союзники отрицают, что подобные обещания когда-либо давались.