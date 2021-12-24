Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за "втягивания Украины в НАТО"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вступление Украины в НАТО с перспективой появления у границ России ударных ракетных комплексов якобы “создает неприемлемые угрозы безопасности”, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Oslobođenje из Боснии и Герцеговины, пишет УНН.

Детали

Он призвал снизить градус конфронтации, вызванный поддержкой США якобы “украинских протеже”.

“Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе”, — сказал министр в интервью боснийско-герцеговинской газете по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Боснией и Герцеговиной (цитата по сайту МИД РФ).

По словам дипломата, прежде всего “необходимо понизить градус конфронтации, вызванной тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже”.

Говоря о ситуации на востоке Украины, министр упомянул беседу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в начале декабря в формате видеоконференции. Как заявил Лавров, преобладающее место в разговоре заняла проблематика, “связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений”.

“Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж „Минска“ и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“, высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса”, — добавил Лавров мнение Москвы.

Ранее

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью специализированному журналу “Международная жизнь” заявил, что одна из целей Москвы — “исключить вступление Украины в НАТО”.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на Восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил про обещания альянса “со временем” принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО “красной линией” для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. ЕС выступил за обсуждение безопасности в рамках уже существующих форматов.

Позже в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” касательно предложений по НАТО.