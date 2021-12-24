Украинцы за вступление в НАТО и ЕС - опрос

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Более 75% украинцев поддержали вступление в ЕС. 67,8% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 13-16 декабря, пишет УНН.

Цитата

“Подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС, и в НАТО. В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы „за“, 21,6% — „против“. Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (обычно, обе эти категории респондентов в итоге не участвуют в референдумах)”, — говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

“В случае референдума о вступлении в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы „за“, 28,1% — „против“. Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, среди жителей Запада/Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС и вступление в НАТО. На Юге/Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса “за” и “против” разделились бы практически поровну.

Добавим

Опрос КМИС проводился в течение 13-16 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет принять участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.



Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО как таковой для всего немецкого политикума является вызовом.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.