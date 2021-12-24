Французский ракетный фрегат зашел в Одесский порт

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ракетный фрегат ВМС Франции Auvergne D654 зашел утром 24 декабря в Одесский порт, передает УНН.

Детали

На борт корабля уже поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. "Стоит отметить, что остановка в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году", - отметили в ВМС ВСУ.

Напомним, судно зашло в воды Черного моря 13 декабря. Это уже десятое судно НАТО, посетившее Одессу в нынешнем году.

Auvergne D654 введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров. Основным вооружением корабля является противокорабельный ракетный комплекс, состоящий из восьми пусковых контейнеров Exocet MM40 Block3, а также 16 крылатых ракет с дальностью поражения целей до 1 тыс. км.

По данным Black Sea News, с начала 2021 года в Черном море находилось более 30 кораблей нечерноморских стран НАТО.