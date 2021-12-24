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Офис Генпрокурора не открывал производство против нардепа Шевченко по госизмене

Офис Генпрокурора не открывал производство против нардепа Шевченко по госизмене

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора не открывал производство по статье о государственной измене против народного депутата Евгения Шевченко, который ранее был исключен из состава фракции “Слуга народа”. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Цитата:

"Офис Генерального прокурора не начинал уголовного производства в отношении народного депутата по факту совершения государственной измены", - сообщили в ОГП.

Детали

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил журналисту УНН, что следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 УКУ, ведь в соответствии со ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, выполняющее его обязанности.

Контекст

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко 23 декабря заявил об открытии СБУ в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене.

Напомним, нардепа Шевченко, который "здоровался" с Лукашенко, исключили из фракции "слуг".

Источник: УНН
Теги: СБУ, Офис Генпрокурора, нардепы
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