Офис Генпрокурора не открывал производство против нардепа Шевченко по госизмене

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора не открывал производство по статье о государственной измене против народного депутата Евгения Шевченко, который ранее был исключен из состава фракции “Слуга народа”. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Цитата:

"Офис Генерального прокурора не начинал уголовного производства в отношении народного депутата по факту совершения государственной измены", - сообщили в ОГП.

Детали

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил журналисту УНН, что следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 УКУ, ведь в соответствии со ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, выполняющее его обязанности.

Контекст

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко 23 декабря заявил об открытии СБУ в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене.

Напомним, нардепа Шевченко, который "здоровался" с Лукашенко, исключили из фракции "слуг".