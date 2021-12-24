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"Гарантии" для РФ: Украина заявила о желании участвовать в консультациях

"Гарантии" для РФ: Украина заявила о желании участвовать в консультациях

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому наше государство должно участвовать в консультациях по безопасности на эту тему. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему”, — написал министр.

Добавим

Министр обнародовал сообщение на украинском и английском языке. В английской версии, которая немного отличается, указано, что Украина “поддерживает идею разговора США, ЕС, НАТО с Россией до тех пор, пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта, войны России против Украины”.

Контекст

Напомним, 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрід в МИД РФ передали проекты двух подготовленных российской стороной документов: договоры с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, не размещать ударные средства близ границы РФ, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В ходе недавней расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил о возрастающей напряженности на западных и восточных рубежах России. “США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза, — сообщил он. — Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части США. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств: Грузии, Молдовы и Украины”. Сергей Шойгу выступил с угрозой, что: “Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса”.

23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA, что альянс готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности. В то же время он призвал власти РФ отвести дополнительные силы от границы с Украиной, чтобы праздники прошли “мирно и спокойно”.

В то же время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил масштабной войной в Европе из-за “втягивания Украины в НАТО”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, НАТО, Украина
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