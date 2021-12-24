Польша направит представителей Вооруженных сил к работе в командование Объединенных сил ВСУ

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Польша в 2022 году планирует направить представителей Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша к работе в структурных подразделениях Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины как штабных офицеров. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева и командующего Оперативного командования видов ВС Республики генерал-лейтенанта Томаша Пиотровски, пишет УНН.

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Сообщается, что во время разговора стороны сосредоточили внимание на ситуации и ситуации безопасности, в частности, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, вокруг государственных границ Украины, а также ситуации, которая связана с недавними агрессивными заявлениями политического и военного руководства Российской Федерации.

Стороны пришли к выводу организации дальнейшей совместной подготовки подчиненных органов военного управления, обмена представителями Командований во время проведения основных мероприятий оперативной подготовки.

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“Генерал-лейтенант Томаш Пиотровски сообщил о решении польской стороны относительно направления в 2022 году представителей Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша к работе в структурных подразделениях Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины как штабные офицеры”, — информируют в пресс-службе Командования.

Со слов Пиотровски, Польша имеет целью “оказание консультативной помощи по вопросам оперативного планирования, управления войсками (силами) и внедрение в организацию работы формализованных документов НАТО с учетом опыта Вооруженных Сил Республики Польша”.

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По словам Наєва, на сегодня Украина уже получила от польской стороны помощь, направленную на обретение полных оперативных возможностей по совершенствованию системы подготовки оперативного состава, внедрению процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны в соответствии с евроатлантическим нормам и стандартам.

Вместе с тем, по словам командующего, с украинской стороны для польских коллег недавно организованное ознакомление со способностями средств РЭБ украинского производства.

“Во время визита польских экспертов в район проведения операции Объединенных сил состоялись двусторонние экспертные консультации и демонстрация работы техники в условиях реального противодействия БпЛА”, — отметил Наєв.

Что было раньше

Ранее сегодня вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии “Закон и справедливость” Ярослав Качинский сообщил, что защитное сооружение в виде стены может быть построено Польшей и на границе с Украиной.

Добавим

Миграционный кризис на польско-белорусской границе возник из-за наплыва большого количества беженцев, которые хотят через Минск попасть в ЕС. Европейские страны обвиняют Беларусь в умышленном создании миграционного кризиса. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию. Польский вице-премьер Петр Глинский призвал также исключить Беларусь и Россию из международных организаций и отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях.