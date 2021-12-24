Отвод войск РФ не наблюдается: Зеленский обсудил с более чем 20 американскими сенаторами ситуацию на границе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Во время разговора обсуждалась ситуация на Донбассе и на границах Украины. В частности, были обсуждены деятельности в Нормандском формате, Минском процессе и проблематика вокруг “Северного потока-2”. Об этом сообщили в офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Было отмечено, что ситуация на границе остается сложной и отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, которые осуществляются с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов — Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса.

Была отмечена важность вовлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования.

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“Сейчас, как никогда, имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель — остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе”, — заявил Зеленский.

Отдельно затрагивалась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора нашего государства.

Отмечалось, что важной является поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получения понимания перспектив членства в Альянсе.

" Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса в вопросе интеграции Украины в НАТО“, — отметил Глава государства.

“Северный поток-2” и Крым

Во время встречи отдельно обсудили проблематику газопровода “Северный поток — 2”. Были отмечены риски этого геополитического проекта, который является энергетическим оружием против нашего государства и всего европейского континента.

Во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативы “Крымская платформа” и отметили неизменной поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

“Владимир Зеленский проинформировал сенаторов и конгрессменов о прогрессе в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.

Напомним

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не ведет переговоры с США о “предложениях” РФ по так называемым “гарантиям безопасности”.