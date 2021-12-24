Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,27 0,0239  EUR: 30,85 0,0366 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7095

Отвод войск РФ не наблюдается: Зеленский обсудил с более чем 20 американскими сенаторами ситуацию на границе

Отвод войск РФ не наблюдается: Зеленский обсудил с более чем 20 американскими сенаторами ситуацию на границе

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Во время разговора обсуждалась ситуация на Донбассе и на границах Украины. В частности, были обсуждены деятельности в Нормандском формате, Минском процессе и проблематика вокруг “Северного потока-2”. Об этом сообщили в офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Было отмечено, что ситуация на границе остается сложной и отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, которые осуществляются с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов — Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса.

Была отмечена важность вовлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования.

Цитата

“Сейчас, как никогда, имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель — остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе”, — заявил Зеленский.

Отдельно затрагивалась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора нашего государства.

Отмечалось, что важной является поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получения понимания перспектив членства в Альянсе.

" Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса в вопросе интеграции Украины в НАТО“, — отметил Глава государства.

“Северный поток-2” и Крым

Во время встречи отдельно обсудили проблематику газопровода “Северный поток — 2”. Были отмечены риски этого геополитического проекта, который является энергетическим оружием против нашего государства и всего европейского континента.

Во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативы “Крымская платформа” и отметили неизменной поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

“Владимир Зеленский проинформировал сенаторов и конгрессменов о прогрессе в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.

Напомним

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не ведет переговоры с США о “предложениях” РФ по так называемым “гарантиям безопасности”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, сенатор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.