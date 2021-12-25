В России заявили о "возвращении в пункты дислокации" 10 тысяч военных в оккупированном Крыму и у границы с Украиной

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Южный военный округ РФ объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, пишет УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.

Детали

Они находились на занятиях в полевых условиях, которые проводились в течение месяца на общевойсковых полигонах в том числе в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также оккупированном Москвой Крыму.

В пресс-службе округа добавили, что для “поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения”.

Контекст

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье сообщил, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины.

Также сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о “гарантиях безопасности”. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.