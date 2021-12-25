Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,27 0,0000  EUR: 30,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Политологи назвали главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5715

Верещук: до конца года могут отменить обязательную установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ

Верещук: до конца года могут отменить обязательную установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. До конца 2021-го года обязательное установление приложении “Вдома” при пересечении КПВВ могут отменить — заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии изданию “Новости Донбасса”, сообщает УНН.

Детали

По словам Верещук, установка приложения “Вдома” для многих людей, которые пересекают КПВВ — большая проблема, потому что у многих нет смартфонов, которые поддерживают соответствующую программу. Более того — некоторым людям сложно разобраться как загружается и работает это приложение.

Цитата

“У нас есть ограничения из-за ковида. Люди, которые пересекают КПВВ — и я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для людей пожилого возраста, для женщин с детьми — они должны загрузить приложение „Дій Вдома“. Для этого нужен смартфон. Не у всех есть деньги, чтобы позволить себе купить смартфон.

При мне женщина плакала, потому что не могла скачать программу, а у нее были куплены билеты и это оказалось огромной проблемой”, — рассказала она.

Ирина Верещук подчеркнула — уже обратилась за помощью в решении этого вопроса к Президенту и премьер-министру и заручилась их поддержкой.

“Когда я недавно вернулась с Луганщины, то пошла для решения этой проблемы к премьеру, а потом и к президенту. И знаете — они меня поддержали. Если все будет хорошо, то мы до конца года отменим обязательность установки приложения „Вдома“ и люди смогут легче пересекать КПВВ”, — заявила Ирина Верещук.

По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ее удивляет сравнение КПВВ на этих территориях с границей РФ.

“Мы не можем приравнивать наших граждан с временно оккупированных территории к иностранцам. КПВВ — это не государственная граница. Там не должны действовать такие же правила как при пересечении государственной границы. Крым и Донбасс — это Украина, это наша земля”, — подчеркнула вице-премьер.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, министры, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.