Верещук: до конца года могут отменить обязательную установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. До конца 2021-го года обязательное установление приложении “Вдома” при пересечении КПВВ могут отменить — заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии изданию “Новости Донбасса”, сообщает УНН.

Детали

По словам Верещук, установка приложения “Вдома” для многих людей, которые пересекают КПВВ — большая проблема, потому что у многих нет смартфонов, которые поддерживают соответствующую программу. Более того — некоторым людям сложно разобраться как загружается и работает это приложение.

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“У нас есть ограничения из-за ковида. Люди, которые пересекают КПВВ — и я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для людей пожилого возраста, для женщин с детьми — они должны загрузить приложение „Дій Вдома“. Для этого нужен смартфон. Не у всех есть деньги, чтобы позволить себе купить смартфон.

При мне женщина плакала, потому что не могла скачать программу, а у нее были куплены билеты и это оказалось огромной проблемой”, — рассказала она.

Ирина Верещук подчеркнула — уже обратилась за помощью в решении этого вопроса к Президенту и премьер-министру и заручилась их поддержкой.

“Когда я недавно вернулась с Луганщины, то пошла для решения этой проблемы к премьеру, а потом и к президенту. И знаете — они меня поддержали. Если все будет хорошо, то мы до конца года отменим обязательность установки приложения „Вдома“ и люди смогут легче пересекать КПВВ”, — заявила Ирина Верещук.

По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ее удивляет сравнение КПВВ на этих территориях с границей РФ.

“Мы не можем приравнивать наших граждан с временно оккупированных территории к иностранцам. КПВВ — это не государственная граница. Там не должны действовать такие же правила как при пересечении государственной границы. Крым и Донбасс — это Украина, это наша земля”, — подчеркнула вице-премьер.