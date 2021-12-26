"Пока не поздно": Волкер заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России

КИЕВ. 26 декабря. УНН. США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет слишком поздно. Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал в статье для Центра анализа европейской политики, передает УНН.

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“Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия усугубляет ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций, если Россия откажется от военной эскалации”, — написал Волкер.

Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и другим членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они “вполне неприемлемы” и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как повод для нападения на Украину или аннексировать Донбасс.

“Это худшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание”, — написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы будут готовы нанести удар.

Кроме этого, Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию по увеличению помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и проработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.

Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конце концов, чтобы оказать помощь Украине.

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