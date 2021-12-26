"Пока не поздно": Волкер заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России
КИЕВ. 26 декабря. УНН. США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, не дожидаясь, пока будет слишком поздно. Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал в статье для Центра анализа европейской политики, передает УНН.
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“Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия усугубляет ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций, если Россия откажется от военной эскалации”, — написал Волкер.
Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и другим членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они “вполне неприемлемы” и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как повод для нападения на Украину или аннексировать Донбасс.
“Это худшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание”, — написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы будут готовы нанести удар.
Кроме этого, Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию по увеличению помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и проработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.
Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конце концов, чтобы оказать помощь Украине.
Контекст
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга на Прикарпатье сообщил, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границ Украины.
Также сообщалось, что по оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.
В ответ на такие утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако указывает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности. Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.
17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о “гарантиях безопасности”. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.