"Изменений в жизни украинок не будет": как можно больше процедур при воинском учете женщин хотят перевести в онлайн

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в воскресенье пояснил, что со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет, а что касается сборов военнообязанных, рассматривается возможность ввести переходную норму, что на учения женщины будут убывать исключительно по желанию, пишет УНН.

Цитата:

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур", - отметил Залужный в Facebook.

Детали

По его словам, государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. "Это касается также и мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", - добавил он.

В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным, сказал он.

"Мы также планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут убывать исключительно по желанию", - отметил Залужный.

"В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное - Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", - указал Главнокомандующий ВС Украины.

Залужный добавил, что это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в ВСУ, для избежания лишних процедур при занятии должности по своей специальности.

Дополнения

На днях появился приказ Министерства обороны относительно существенного расширения перечня профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. Так в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров и тому подобное.

23 декабря МОУ и ВСУ вышли на брифинг с разъяснениями относительно нововведений, которые вызвали немалый общественный резонанс. По информации, которая была озвучена на брифинге, женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В то же время не исключено, что эти сроки будут продлены.

На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых было определено Минобороны и которые являются пригодными для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.

В случае же нарушения правил военного учета гражданки будут вынуждены заплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.

Позже стало известно, что Министерство обороны Украины намерено пересмотреть список профессий для военного учета женщин в сторону уменьшения.