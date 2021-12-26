В украинской делегации в ТКГ надеются решить вопрос об обмене к Рождеству или к Крещению

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выразили надежду о возможном решении вопроса об обмене удерживаемыми лицами до Рождества или до Крещения. Об этом рассказала участница гуманитарной подгруппы в ТКГ Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

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"Не была поставлена точка на последнем заседании (ТКГ - ред.), и у нас есть надежда, что, возможно, этот вопрос, если не до Нового года, а возможно, к Рождеству или к Крещению будет решен. Украина делает, на мой взгляд, все возможное, чтобы такой обмен состоялся", - рассказала Иванова.

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Трехсторонняя контактная группа, 22 декабря, “выразила решимость” вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Также Украина в ТКГ указала, что украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии разграничения.

Представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш накануне заявил, что обмен удерживаемыми между Россией и Украиной является маловероятным до конца 2021 года.