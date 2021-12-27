КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне. Заявление главы северокавказской республики, которого цитируют российские СМИ, сделано на пресс-конференции в Грозном, передает УНН.

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“Украину должны присоединить к нашей стране, это наша территория”, — сказал Кадыров, добавив, что если бы ему поручили “решать этот вопрос” — он бы давно это сделал. Мешают главе Чечни, по его словам, “государственные договоренности”.

Контекст

Заявление Кадырова сделано на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в Украину. Кремль подготовку к войне отрицает.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.