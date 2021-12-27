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Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии: она может состояться в ближайшее время

Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии: она может состояться в ближайшее время

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, встреча может состояться в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Саакашвили.

Детали

Саакашвили заявил, что провел встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили. Он посетил Саакашвили в камере тюремной больницы. Также добавил, что по предложению Маргвелашвили проведет встречу с действующим грузинским президентом.

Цитата

“Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время”, — говорится в сообщении.

Контекст

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.

Источник: УНН
Теги: Саакашвили
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