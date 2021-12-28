Аксенов просит Путина подключить Генпрокуратуру РФ к делу о “скифском золоте”

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Подконтрольный “глава” временно окупированного Крыма Сергей Аксенов просит президента РФ Владимира Путина подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о “скифском золоте”, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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“Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи”, — заявил Аксенов, которого цитирует российское агентство.

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26 октября апелляционный суд в Амстердаме после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях принял решение о “скифском золоте” в пользу Украины.

В то же время, согласно решению, стороны все еще могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Ранее в РФ заявили, что кассационная жалоба российской стороны в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по “скифскому золоту” будет подана в ближайшее время.

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Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украины. В связи с этим Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.