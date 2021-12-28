Офис Генпрокурора сообщил Стефанчуку о подозрении для Порошенко

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом УНН сообщили в офисе Генпрокурора.

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“Исполняющий обязанности Генерального прокурора сообщил председателю Верховной Рады Украины о сообщении о подозрении народному депутату соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года”, — сообщили в гепрокуратуре.

Детали

Кроме этого, ранее в тот же день, в связи с неявкой народного депутата в орган досудебного расследования, копия уведомления о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат Верховной Рады Украины.

Что было раньше

20 декабря пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.



Так, следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.