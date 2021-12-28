Грузия должна допустить к Саакашвили украинских врачей. Завтра политика посетит консул - МИД

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение совершены ненадлежащим образом, и власти Грузии должны разрешить украинским врачам посетить Саакашвили для его обследования. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

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“Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя до тюремного заведения совершенные в ненадлежащий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью”, — говорится в сообщении.

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Также в МИД отметили, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили. Консул Посольства Украины в Грузии завтра будет допущен к Саакашвили.

“Грузинская сторона должна разрешить украинским врачам посетить господина Саакашвили с целью его обследования. Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна”, — отметили в МИД.

Напомним

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.