Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух новых каналов окружения Медведчука

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух украинских телеканалов “Первый независимый” и UkrLive. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы опубликованные на сайте главы государства.

Цитата

“В соответствии со статьей 5 Закона Украины „О санкциях“ Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложению”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно указу, санкции налагаются на:

— Медиахолдинг “Новости”;

— “Тайм Медиа”;

— “Телепространство”.

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, “112 Украина”, “Первый независимый ” и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука — Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на пользование радиочастотами, блокировку активов и ведение любой деятельности в Украине. Санкции ввели на 5 лет.

Напомним

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля из ТОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.