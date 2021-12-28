Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии информационной безопасности

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года “О Стратегии информационной безопасности”. Об этом пишет УНН со ссылкой на указы опубликованные на сайте главы государства.

Цитата

“Согласно статье 107 Конституции Украины, статьей 13 Закона Украины „О национальной безопасности Украины“ постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года „О Стратегии информационной безопасности“ (прилагается). Утвердить Стратегию информационной безопасности (прилагается)”, — говорится в сообщении.

Детали

В то же время признается утратившей силу ст. 2 Указа Президента Украины от 25 февраля 2017 года № 47 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины”.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится, что информационная политика Российской Федерации — это угроза не только для Украины: “Специальные информационные операции Российской Федерации направляются на ключевые демократические институты (в частности, избирательные), а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия в Украине и других демократических государствах”, — сказано в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух украинских телеканалов “Первый независимый” и UkrLive.