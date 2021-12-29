Боррель считает "абсурдом" условия Москвы по обсуждению "гарантий безопасности"
Жозеп Боррель
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопастности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Об этом он сказал в интервью газете Die Welt, пишет УНН.
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Интервьюер отметил что Москва, очевидно, хочет, чтобы в переговорах, помимо США и НАТО, участвовала только ОБСЕ.
“Да, это именно то, чего хочет Москва: два актера делят между собой сферы влияния. Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза — это абсурд. Мы этого не допустим. Ничто не будет решено о нас без нашего присутствия”, — подчеркнул дипломат.
Детали
По словам Борреля, тот, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, должен разговаривать и с европейцами. Два государства - США и Россия, или НАТО и Россия, не могут просто договориться об этом — “даже если Москва так себе это представляет”, отмечает он.
“Мы не находимся в послевоенном периоде. Есть некоторые европейские государства, которые не являются союзниками НАТО. Ялты-2 не должно быть. А если и будет, то это должны быть Хельсинки-2”, — добавил Боррель.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
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15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.
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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.
В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.