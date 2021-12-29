Гармаш: грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Как повод могут использовать вброс типа "химатаки"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. После 10 января на Донбассе стоит ожидать "серьёзной конфронтации", в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием. Об этом заявил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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"По логике развития событий я думаю, что грядет все-таки серьезная конфронтация на Донбассе, и возможно там будут использованы элементы, как повод для введения или начала активных боевых действий, могут быть использованы такие информповоды типа "химической атаки" или чего-то такого", - сказал Гармаш.

Детали

По его словам, это может произойти уже после переговоров, запланированных на 10 января между США и РФ.

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"До переговоров я думаю будет соблюдаться статус-кво более-менее", - сказал он.

Также Гармаш не исключает использования химического оружия на Донбассе со стороны России и контролируемых ею боевиков.

"Легко сделать такую беду на Донбассе, потому что Донбасс как бы переполнен техногенно опасными объектами, в том числе и ядерные объекты, мы знаем, там есть, которые могут использоваться для создания той же грязной бомбы. По этому угроза действительно есть такая", - объяснил он.

Контекст

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что частные военные компании (ЧВК) США якобы готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби после этого сообщил, что заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят "провокации с химоружием на Донбассе" не соответствует действительности.

В МИД Украины также ответили, назвав заявление Шойгу очередным примером массированной российской дезинформации.