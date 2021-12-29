Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины вновь назначил Евгения Крамаренко главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также был принят еще ряд кадровых решений. Об этом по итогам правительственного заседания информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Мельничук сообщает, что правительство назначило:

- Кошеленко Константина Борисовича заместителем Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Сладкую Инну Васильевну государственным секретарем Министерства охраны здоровья Украины;

- Крамаренко Евгения Григорьевича главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

- Малу Марию Викторовну первым заместителем главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

- Билько Виктора Валерьевича заместителем главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

- Полищука Виктора Петровича заместителем главы Государственной службы статистики Украины;

- Бондаря Дмитрия Владимировича заместителем главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, уволено:

- Новикову Ирину Юрьевну с должности заместителя Министра экономики Украины;

- Бушкова Валерия Геннадиевича с должности заместителя Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Полищука Виктора Петровича от должности заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

- Билошицкого Руслана Николаевича с должности заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

-Кошеленко Константина Борисовича с должности заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей:

- Государственного секретаря Министерства экономики Украины на Бояркину Елену Анатольевну.

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, который до этого был главой Полтавской ОГА.